Источник: владелец перевернувшегося в Черном море прогулочного судна задержан

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Владелец прогулочного судна, которое перевернулось в пятницу вечером в Черном море, задержан. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Владелец судна задержан, с ним работают сотрудники полиции", - сказал собеседник агентства.

Прогулочное судно, на борту которого находились 43 человека, опрокинулось в пятницу вечером около населенного пункта Джубга Краснодарского края. В экстренных службах ТАСС сообщили, что погибли два человека. При этом источник во властных структурах рассказал, что никто из пострадавших не получил серьезных травм.