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Источник: владелец перевернувшегося в Черном море прогулочного судна задержан

На борту этого судна находились 43 человека
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Владелец прогулочного судна, которое перевернулось в пятницу вечером в Черном море, задержан. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

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"Владелец судна задержан, с ним работают сотрудники полиции", - сказал собеседник агентства.

Прогулочное судно, на борту которого находились 43 человека, опрокинулось в пятницу вечером около населенного пункта Джубга Краснодарского края. В экстренных службах ТАСС сообщили, что погибли два человека. При этом источник во властных структурах рассказал, что никто из пострадавших не получил серьезных травм.

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