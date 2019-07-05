Жителя Карелии обвинили в незаконном обналичивании почти 4 млрд рублей

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Жителю Карелии предъявлено обвинение в незаконном обналичивании почти 4 млрд рублей.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета России, "по версии следствия, организованная группа, в состав которой входил обвиняемый, в период с января 2014 года по ноябрь 2017 года, используя реквизиты свыше 140 фиктивно созданных и приобретенных коммерческих организаций, с привлечением десяти граждан, которые не были осведомлены о намерениях участников организованной группы, осуществляла в Петрозаводске незаконную банковскую деятельность, в ходе которой было обналичено не менее 3,86 млрд рублей".

Доход членов организованной группы составил не менее 308,8 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела были изъяты свыше 23 млн рублей наличными, которые являются доходом от незаконной банковской деятельности. Преступление было раскрыто в результате совместных мероприятий, проведенных следователями СК, сотрудниками УФСБ и УЭБиПК МВД по Республике Карелия.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Расследование завершено, и материалы уголовного дела после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения будут переданы в суд. Уголовные дела в отношении других членов организованной группы выделены в отдельные производства, поскольку они заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.