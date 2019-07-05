Глава Туапсинского района сообщил о задержании капитана перевернувшегося судна

КРАСНОДАР, 5 июля. /ТАСС/. Капитан прогулочного судна, перевернувшегося в Черном море, задержан, его опрашивают следователи, сообщил в пятницу ТАСС находящийся на месте ЧП глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин.

"Его [капитана] разыскивали, затем он был установлен и задержан, сейчас его опрашивают следователи", - сказал Русин.

В то же время в главке МВД по Краснодарскому краю не подтвердили факт задержания капитана судна. Он будет объявлен в розыск, уточнили ТАСС в ведомстве.

Ранее также сообщалось, что задержан владелец судна.

Прогулочное судно, на борту которого находились 43 человека, опрокинулось около Джубги в пятницу вечером. Два человека погибли. Выжившие, по предварительным данным, не нуждаются в госпитализации.

В новость были внесены изменения (22:35 мск) - добавлен комментарий полиции.