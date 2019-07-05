Задержаны пятеро мародеров, похищавших имущество людей в зоне подтопления под Иркутском

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали пятерых мародеров, которые похитили имущество людей в зоне подтопления в Иркутской области. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлены пятеро подозреваемых, в том числе в хищениях из подтопленных домов местных жителей. По результатам проведенных доследственных проверок возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ ("Кража")", - сказали в МВД.

Там отметили, что за прошедшую неделю дежурными частями органов внутренних дел в Тулунском, Тайшетском, Чунском, Нижнеудинском районах Иркутской области зарегистрировано 12 сообщений о кражах имущества граждан и организаций.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. С 25 июня в шести районах региона подтопило дома в 103 населенных пунктах. По последним данным, в результате наводнения погибли 22 человека.