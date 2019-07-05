СК возбудил уголовное дело после ЧП с прогулочным судном в Черном море

КРАСНОДАР, 5 июля. /ТАСС/. Южное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после ЧП с прогулочным судном у побережья Краснодарского края. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ведомства.

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"Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ"), - сообщили в управлении.

В ведомстве напомнили, что в результате происшествия погибли минимум два человека. "Информация о количестве отдыхающих на судне и пострадавших уточняется", - добавили в пресс-службе.

Прогулочное судно опрокинулось около Джубги в пятницу вечером. Сообщалось, что на борту находились 43 человека. Выжившие, по предварительным данным, не нуждаются в госпитализации.