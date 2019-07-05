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На западе Москвы мужчина открыл огонь по отказавшимся знакомиться с ним девушкам

По предварительным данным, он стрелял из травматического пистолета

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Московская полиция разыскивает четырех молодых мужчин, один из которых начал стрелять по девушкам после неудачной попытки познакомиться с ними. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного главка МВД.

"В районе Минской улицы четверо мужчин пытались познакомиться с двумя девушками, но были ими отвергнуты", - рассказали в ведомстве.

По данным полиции, один из них открыл огонь, предположительно из травматического пистолета, после чего компания скрылась. Девушки от госпитализации отказались.

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