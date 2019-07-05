В Москве задержали водителя такси, который травил и грабил пассажиров

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Столичная полиция задержала таксиста, который травил пассажиров сильнодействующими веществами. Об этом в пятницу ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Подозреваемым в совершении преступления с использованием сильнодействующих веществ является водитель такси", - сообщила она.

Волк рассказала, что несколько дней назад московская полиция получила информацию о том, что в одну из больниц доставлен мужчина с признаками отравления неустановленным веществом. Он плохо себя почувствовал после того, как выпил воды, предложенной водителем такси. Позднее гражданин обнаружил, что у него похитили банковскую карту, с которой списали денежные средства в размере 16 тыс. рублей. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража").

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении данного преступления. "Им оказался 58-летний уроженец Республики Армения, проживающий в Московской области", - сказала Волк, отметив, что после разъяснительной работы с его родственниками гражданин явился в территориальный отдел полиции.

"В настоящее время подозреваемый доставляется в ОМВД России по району Хамовники Центрального округа городаМосквы, где с ним будут проведены следственные действия. Устанавливаются дополнительные эпизоды его противоправной деятельности", - добавила Волк.