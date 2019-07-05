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ЧП с прогулочным судном в Черном море
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Капитан перевернувшегося в Черном море прогулочного судна задержан

Мужчину передали сотрудникам Южного управления СК на транспорте
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© Следственный комитет РФ/ТАСС

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали капитана судна, перевернувшегося в Черном море в районе поселка Джубга, сообщили ТАСС в главке МВД по Краснодарскому краю.

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"Задержан капитан судна 1963 года рождения, уроженец города Приморско-Ахтарск, он передан сотрудникам Южного управления Следственного комитета на транспорте", - сказали в полиции.

Ранее был задержан владелец судна.

Прогулочное судно опрокинулось около Джубги в пятницу вечером, на борту находились 43 человека. Два человека погибли, выжившие, по предварительным данным, не нуждаются в госпитализации. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

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РоссияЧП с прогулочным судном в Черном море
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