Капитан перевернувшегося в Черном море прогулочного судна задержан

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали капитана судна, перевернувшегося в Черном море в районе поселка Джубга, сообщили ТАСС в главке МВД по Краснодарскому краю.

"Задержан капитан судна 1963 года рождения, уроженец города Приморско-Ахтарск, он передан сотрудникам Южного управления Следственного комитета на транспорте", - сказали в полиции.

Ранее был задержан владелец судна.

Прогулочное судно опрокинулось около Джубги в пятницу вечером, на борту находились 43 человека. Два человека погибли, выжившие, по предварительным данным, не нуждаются в госпитализации. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.