Изготовитель сообщил о перегруженности катера, перевернувшегося в Черном море

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Катер, перевернувшийся в Черном море в районе поселка Джубга, в результате чего погибли два человека, был перегружен. Кроме того, истек срок его эксплуатации, сообщил ТАСС руководитель компании-изготовителя судна и разработчик его проекта Дмитрий Сребный.

На борту катера находились 43 человека. Два человека погибли, выжившие, по предварительным данным, не нуждаются в госпитализации. Возбуждено уголовное дело, владелец и капитан судна задержаны.

"Судно было построено в 2008 году, по проекту вместимость составляла 12 человек, включая членов экипажа, гарантия на него была шесть лет, после шести лет должна была производиться его утилизация. Первый владелец продал судно восемь лет назад, на нем проводился ремонт, в ходе которого убрали водонепроницаемые переборки и надстроили вторую палубу. На судно длиной 10,7 м и шириной 3,7 м можно взять максимум 20 человек, но перегруз в четыре раза - более 40 человек на борту - это критично, перебор", - сказал Сребный.

Собеседник агентства добавил, что для строительства второй палубы ширина судна не должна была быть меньше 6 м. Угол устойчивости судна по проекту составлял 86 градусов, за счет строительства второй палубы он уменьшился. Даже при таких условиях судно перевернулось, по словам судостроителя, не на бок, а на корму. "Надводный борт по корме составлял сантиметров 30, если на него принять трехкратный перегруз, то кормовая часть просядет и станет в уровень с водой, что, я думаю, и получилось: на борт зашла вода, на второй палубе началась паника. В этом случае жадность владельцев глаза [им] закрыла на судоходные качества", - резюмировал Сребный.

Прогулочный катер опрокинулся около Джубги в пятницу вечером. 37 человек были доставлены на берег, еще шесть человек, по словам очевидцев, также были доставлены на берег проходящими водными судами. В результате ЧП двое погибли, это жители Мордовии и Белгородской области.

К месту ЧП отправились сотрудники Ространснадзора, по указанию начальника ведомства Максима Ткаченко на место происшествия выехали следователи и криминалисты под руководством первого замглавы управления Михаила Маркарова, свою проверку проводит Южная транспортная прокуратура.