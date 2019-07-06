Число пострадавших от паводка в Иркутской области выросло до 410 человек

ТУЛУН /Иркутская область/, 6 июля. /ТАСС/. Более 400 человек госпитализированы в результате паводка в Иркутской области, сообщил в субботу замминистра РФ по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Павел Барышев в ходе заседания комиссии по паводку в Иркутской области.

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По данным на середину дня пятницы, в Иркутской области в результате паводков погибли 22 человека, 15 числятся пропавшими без вести, более 330 госпитализированы.

"К сожалению, погибли 22 человека, госпитализированы 410 человек, 2165 пострадавшим оказана медицинская помощь амбулаторно", - сказал Барышев.

Паводок в Иркутской области начался 25 июня. С этого момента в 103 населенных пунктах региона было подтоплено в общей сложности 10,15 тыс. домов, где проживают почти 33 тыс. человек, а также 49 социально значимых объектов и более 10,2 тыс. приусадебных участков.

Паводок начался из-за сильных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.