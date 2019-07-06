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ЧП с прогулочным судном в Черном море
Обновлено 

На борту перевернувшегося в Черном море судна находились 55 человек

Глава Туапсинского района Анатолий Русин уточнил, что 15 из них дети
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Глава Туапсинского района Анатолий Русин сообщил в субботу ТАСС, что на борту катамарана, перевернувшегося в акватории Черного моря в районе поселка Джубга вечером в пятницу, по уточненным данным, находились 55 человек.

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Ранее сообщалось, что на борту катера было 43 человека. Руководитель компании-изготовителя судна и разработчик его проекта уточнял, что судно было построено в 2008 году и подлежало утилизации, по проекту его вместимость составляла 12 человек. Таким образом, судно было перегружено почти в пять раз.

"По уточненным полицией сегодня на утро данным после проведения всех мероприятий, на борту находились 55 человек, 15 из них дети", - сказал Русин.

Он также подчеркнул, что власти готовы оказать помощь семьям погибших.

"Власти готовы оказать помощь семьям погибших, муж одной из женщин находится в районе, брат второй женщины прибудет сегодня", - сказал Русин.

Прогулочный катер опрокинулся около Джубги в пятницу вечером. Два человека погибли, выжившие, по предварительным данным, не нуждаются в госпитализации. Возбуждено уголовное дело, владелец и капитан судна задержаны.

В новость внесены изменения (09:21 мск) - добавлены подробности. 

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РоссияКраснодарский крайЧП с прогулочным судном в Черном море
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