Следователи нашли родителей избитой в Ингушетии девочки

МАГАС, 6 июля. /ТАСС/. Родители девочки из Ингушетии, получившей серьезные травмы при избиении, найдены, их допрашивают в рамках следствия. Об этом сообщил ТАСС в субботу представитель следственного управления СК РФ по Ингушетии.

"Местонахождение отца и матери установлено, обоих допрашивают", - сказал он.

По его словам, тетю девочки, подозреваемую в нанесении ребенку побоев, проверят на употребление наркотиков и вменяемость. "В целях полноты следствия все будет проверяться - психика, наркотики и прочее", - сказал собеседник агентства.

В четверг по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений семилетней девочке была задержана ее родная тетя, у которой проживал ребенок. Девочка в тяжелом состоянии была доставлена в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии, где ей провели операцию. Позже ее перевели в клинику Рошаля в Москве.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки найдена, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион. По ее словам, тетя девочки свою вину не признала. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Установлено, что девочка воспитывалась в семье тети без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки.