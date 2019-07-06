В СК подтвердили, что перевернувшийся в Черном море катер был перегружен почти в пять раз

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Катер, опрокинувшийся в Черном море у поселка Джубга Краснодарского края, был перегружен почти в пять раз, на его борту находились 55 пассажиров при вместимости 12 человек. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

"По версии следствия, 5 июля в 17:50 в поселке Джубга Туапсинского района на расстоянии около 100 м от берега в акватории моря перевернулся прогулочный катер "Атолл" под управлением жителя Краснодарского края 1963 года рождения. В результате происшествия погибли две женщины 1977 и 1985 годов рождения. На указанном судне находилось не менее 55 отдыхающих, хотя вместимость его составляла 12 человек", - говорится в сообщении.

Следователи-криминалисты Южного следственного управления на транспорте СК РФ работают на месте происшествия.

"В настоящее время судоводитель задержан, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи также допрашивают судовладельца и работают с пострадавшими, устанавливается точное количество людей, находившихся на катере", - отмечено в сообщении пресс-службы.

Прогулочное судно опрокинулось около Джубги в пятницу вечером, спасенные, по предварительным данным, не нуждаются в госпитализации. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.