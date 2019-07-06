Источник: перевернувшееся в Черном море прогулочное судно затонуло

СОЧИ, 6 июля. /ТАСС/. Прогулочное судно "Атолл", перевернувшееся в пятницу в Черном море в районе Джубги, затонуло, его планируется поднять на поверхность для проведения следственных действий, сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах края.

"Судно "Атолл" затонуло, его планируется поднять в рамках следственных действий", - сказал собеседник агентства.

Прогулочное судно опрокинулось около Джубги в пятницу вечером. Оно было перегружено почти в пять раз: по данным следователей, на его борту было не менее 55 пассажиров при вместимости в 12 человек. В результате ЧП два человека погибли.

Южное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проверку проводит Южная транспортная прокуратура, владелец и капитан прогулочного катера задержаны, проводятся следственные действия.