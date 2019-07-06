Микроавтобус опрокинулся в кювет под Воронежем

ТАСС, 6 июля. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter опрокинулся в кювет на трассе М-4 "Дон" в Бобровском районе Воронежской области, в результате три человека получили травмы. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе регионального управления МВД.

"В 06:55 мск на 594-м км автодороги М-4 "Дон" в Бобровском районе водитель допустил съезд с последующим опрокидыванием в правый кювет по ходу движения. В результате дорожно-транспортного происшествия он и двое пассажиров доставлены в Бобровскую районную больницу", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, 33-летний водитель не справился с управлением. В ГИБДД по Воронежской области ТАСС уточнили, что движение по этому участку трассы не затруднено.