Подозреваемый в экстремизме задержан в Челябинской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Сотрудники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ задержали мужчину, подозреваемого в экстремизме. В его доме было обнаружено оружие и боеприпасы. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой регионального ГУ МВД.

"Сотрудниками центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области совместно с сотрудниками УФСБ региона установлен гражданин 1994 года рождения, который неоднократно в сети Интернет высказывал лозунги экстремистского содержания. В доме подозреваемого обнаружено огнестрельное и холодное оружие, патроны разного калибра, различные устройства, представляющие опасность для жизни и здоровья. Часть изъятых предметов молодой человек изготавливал самостоятельно", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, подозреваемый неоднократно высказывал свое недовольство действующей властью и правоохранительными органами.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222 ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение оружия") и ч. 1 ст. 223 ("Незаконное изготовление огнестрельного оружия") УК РФ, наказание по которым предусматривает лишение свободы на срок до четырех и пяти лет соответственно. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.