ТУЛУН /Иркутская область/, 6 июля. /ТАСС/. Число пропавших без вести при паводке в Иркутской области сократилось с 13 до 11, число жертв паводка остается прежним - 22 человека. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

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"По состоянию на 15:00 мск 06 июля 2019 года обнаружены погибшими 22 человека. Числятся без вести пропавшими 11. Проводятся розыскные мероприятия", - сказал ТАСС начальник пресс-службы МЧС по Иркутской области Андрей Шутов.

Ранее сообщалось, что ведутся поиски 13 человек.

Паводкок в Иркутской области начался из-за сильных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.