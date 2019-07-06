Капитан перевернувшегося на Черном море катера не имел лицензии на перевозку пассажиров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июля. /ТАСС/. Капитан катера, который с десятками пассажиров перевернулся в Черном море около поселка Джубга, не имел лицензии на перевозку пассажиров. Об этом сообщил журналистам на брифинге в субботу заместитель южного транспортного прокурора Валерий Козлов.

"Судоводитель не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не имел лицензию на перевозку пассажиров морским транспортом", - сказал он.

Козлов добавил, что в качестве основной версии крушения катера следователи рассматривают перегруз судна.

"Основная версия [причин произошедшего] - перегруз судна", - сказал он.

По словам Козлова, затонувший катер не представляет угрозы для судоходства.

"Затонувший катамаран безопасности мореплавания не угрожает", - сказал он.

Он также подчеркнул, что специалисты на месте крушения не фиксируют разлива нефтепродуктов. "Проводится обследование судна для решения вопроса о его подъеме. В настоящее время разлива нефтепродуктов не зафиксировано", - сказал он.

Козлов уточнил, что в настоящее время судно находится там, где затонуло после инцидента.

Прогулочное судно опрокинулось около Джубги в Краснодарском крае в пятницу вечером. Оно было перегружено почти в пять раз: по данным следователей, на его борту было не менее 55 пассажиров при вместимости в 12 человек. В результате ЧП два человека погибли.