Прокуратура возбудила дело против перевозчика затонувшего на Кубани катера

"Южной транспортной прокуратурой возбуждены дела об административных правонарушениях по факту осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и без лицензии", - сказал Козлов.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июля. /ТАСС/. Прокуратура возбудила дело о нарушениях правил работы перевозчиком, который управлял катером, опрокинувшимся в Черном море у берегов Краснодарского края. Об этом сообщил журналистам на брифинге в субботу заместитель южного транспортного прокурора Валерий Козлов.

По его словам, также проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности мореплавания базой для стоянки маломерных судов, службой капитана порта, российским морским регистром судоходства, государственной инспекцией по маломерных судам.

Прогулочное судно опрокинулось около Джубги в Краснодарском крае в пятницу вечером. Оно было перегружено почти в пять раз: по данным следователей, на его борту было не менее 55 пассажиров при вместимости в 12 человек. В результате ЧП два человека погибли.

Южное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проверку проводит Южная транспортная прокуратура, владелец и капитан прогулочного катера задержаны, проводятся следственные действия.