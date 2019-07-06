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В Польше три человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме

В больницу доставлены четыре человека

ВАРШАВА, 6 июля. /ТАСС/. Три человека стали жертвами взрыва бытового газа, который произошел в городе Бытом в Шленском воеводстве на юге республики. Об этом сообщили в субботу местные правоохранительные органы.

Инцидент произошел около 13:00 (14:00 мск). "Были эвакуированы все жители. Погибла женщина и двое детей", - информировала журналистов пресс-секретарь бытомской полиции Анна Ленкевич. По ее словам, еще четыре человека попали в больницу.

Как сообщил мэр города, причиной произошедшего был взрыв баллона с газом. После мощного взрыва вспыхнул пожар, который уже потушен. Специалисты проверяют здание. По предварительным данным, эвакуированные жители пока не смогут вернуться в свои квартиры.

На место происшествия выехал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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ПольшаМоравецкий, Матеуш
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