Подозреваемую в нанесении тяжелых травм семилетней девочке из Ингушетии арестовали

МАГАС, 6 июля. /ТАСС/. Тетю семилетней девочки из Ингушетии, задержанную по подозрению в нанесении ребенку тяжелых травм, арестовали. Об этом сообщил в субботу ТАСС представитель следственного управления СК РФ по Ингушетии.

"Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказал представитель ведомства.

Подозреваемую - 35-летнюю жительницу города Сунжа, которая приходится ребенку родной тетей со стороны отца, - задержали в четверг. Следователи возбудили уголовное дело в отношении нее.

4 июля, семилетняя девочка в тяжелом состоянии была доставлена в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии, где ей провели операцию. Было принято решение о переводе ребенка в столичную клинику. 5 июля девочку доставили в Москву в сопровождении реаниматологов, врачей медицины катастроф и представителей Ингушетии. При обследовании в клинике у нее также выявили старые переломы ребер и травму позвоночника.

Установлено местонахождение отца и матери ребенка, их допросили. Тетю девочки проверят на употребление наркотиков и вменяемость.