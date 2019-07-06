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В фонде заявили, что задержанные в Ливии сотрудники организации являются гражданами РФ

Президент Фонда защиты Александр Малькевич сообщил, что всего в исследовательской группе было три человека

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич подтвердил, что сотрудники организации Максим Шугалей и Самер Хасан Али, ранее задержанные властями Ливии, являются гражданами России.

"Всего в исследовательской группе было три человека. Один уже находится в России. Социолог Максим Шугалей - гражданин России, а у переводчика Самера Хасана Али двойное гражданство - России и Иордании. Это наши люди", - сказал Малькевич ТАСС в субботу.

По его словам, двум сотрудникам фонда было предъявлено обвинение за якобы вмешательство в выборы, в настоящее время они находятся в тюрьме Майтига в пригороде Триполи.

Как сообщил Малькевич ТАСС в пятницу, властями Ливии были задержаны два сотрудника его организации, в том числе социолог и руководитель полевой исследовательской группы фонда Максим Шугалей. По его словам, сотрудники фонда не вмешивались в электоральные процессы на территории Ливии, а их работа сводилась исключительно к наблюдению за ситуацией в стране.

Теги
ИорданияРоссияЛивия
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