Власти Калифорнии не получали информации о погибших из-за землетрясений

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Власти штата Калифорния оценивают ущерб, который был нанесен землетрясениями в четверг и пятницу. Информации о жертвах нет поступало, заявил в субботу на пресс-конференции начальник службы пожарной охраны округа Керн Дэвид Вит, трансляцию вел телеканал KTLA.

Вит пояснил, что власти проводят поисковую операцию в городе Риджкрест (около 28 тыс. жителей), в ней принимают участие более 200 человек. Эпицентр подземных толчков находился примерно в 20 км от этого города на территории округа Керн в южной части Калифорнии. В четверг произошло землетрясение магнитудой 6,4, в пятницу - магнитудой 7,1.

"На данный момент нет информации о жертвах", - сказал Вит. "Мы полагаем, что разрушения имели место, но их масштабов мы пока не знаем. Никто не попал под завалы, мы не слышали о серьезных обрушениях", - добавил он. Число пострадавших пока не уточняется, представители властей заявили, что речь идет только о легких травмах.

Как отметил начальник службы пожарной охраны, в ряде мест на территории округа на дорогах появились трещины. Имели место повреждения газопровода и водопровода, некоторые здания обесточены. "Серьезных проблем на данный момент нет", - пояснил он. По словам Вита, специалисты также осматривают плотину на территории округа.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ранее в связи с землетрясениями ввел режим чрезвычайной ситуации в округе Керн и соседнем округе Сан-Бернардино. Данный шаг позволяет местным властям получить доступ к некоторым дополнительным фондам. Кроме того, это означает, что власти штата окажут содействие в ликвидации возможных последствий стихийного бедствия. Ньюсом также запросил содействия федеральных властей.