Источник: главный федеральный инспектор по Рязанской области покончил жизнь самоубийством

ТАСС, 6 июля. Главный федеральный инспектор по Рязанской области 55-летний Сергей Яковлев совершил самоубийство. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правительстве региона.
"Он свел счеты с жизнью. Подробностей пока нет. Ведется следствие", - сказал собеседник агентства.
Сергей Яковлев окончил Рязанское высшее военное командное училище связи, Рязанский государственный педагогический институт, Рязанский государственный университет. Работал заместителем руководителя аппарата Рязанского городского совета, помощником председателя правительства Рязанской области, заместителем главы администрации Рязани. С 2012 по 2017 год занимал должность федерального инспектора по Рязанской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО), затем был назначен главным федеральным инспектором по Рязанской области. Награжден медалью "За боевые заслуги".