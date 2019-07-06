NBC: во Флориде не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в торговом центре

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 20 человек получили ранения при взрыве газа в торговом центре в Плантейшне в штате Флорида. Об этом в субботу сообщил телеканал NBC со ссылкой на местную полицию.

По данным телеканала, состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. Данные о 20 пострадавших также приводит агентство Associated Press.

NBC сообщает, что взрыв произошел в расположенной в торговом центре пиццерии, которая в результате была полностью разрушена. Также выбиты окна в фитнес-клубе, находящемся поблизости.

На месте инцидента работают десятки пожарных. Прилегающая к торговому центру улица перекрыта для движения транспорта.

В новость были внесены изменения (20:54 мск) - добавлены подробности.