Посольство РФ в США выясняет, пострадали ли россияне при взрыве во Флориде

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Консульский отдел посольства России в США выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при взрыве газа в торговом центре города Плантейшн в штате Флорида, сообщается в субботу в Twitter консульского отдела дипмиссии.

"Консульский отдел посольства России в Вашингтоне выясняет, не пострадали ли при взрыве газа в городе Плантейшн, штат Флорида, наши сограждане. В соответствии с установленной процедурой запросили Госдеп США", - сообщили дипломаты.

Взрыв в Плантейшне произошел в помещении одного из ресторанов в торговом центре. Здание получило серьезные повреждения. На месте работают сотрудники полиции и службы пожарной охраны. Как сообщали ранее американские СМИ со ссылкой на местную полицию, по меньшей мере 20 человек пострадали.