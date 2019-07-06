Лодка с пятью пассажирами перевернулась на реке на Чукотке

ТАСС, 7 июля. Лодка с пятью пассажирами перевернулась на реке Малый Анюй на Чукотке, один мужчина смог выбраться на берег, местонахождение остальных неизвестно, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу.

"Вечером 6 июля в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Чукотскому автономному округу поступило сообщение о том, что из сельского поселения Анюйск Билибинского муниципального района вышла моторная лодка, предположительно, марки "Крым", на борту которой находились пять человек. Пройдя 9 км вверх по течению реки Малый Анюй в сторону города Билибино, лодка с людьми перевернулась, одному пассажиру удалось выбраться на берег", - говорится в сообщении.

Местонахождение остальных четырех пассажиров неизвестно. Спасшийся мужчина самостоятельно добрался обратно в поселок и сообщил о случившемся. От медицинской помощи он отказался. На месте происшествия идут поисковые работы.