ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Число погибших при взрыве бензовоза в Свердловской области возросло до четырех. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье глава городского округа Краснотурьинск Александр Устинов.

"Всего пострадали 11 человек при взрыве бензовоза, который при отказе тормозов сошел с дороги. Пострадали люди, которые рядом проезжали. Четверо насмерть, которые были рядом с бензовозом", - сказал Устинов.

Почти все погибшие и пострадавшие в результате взрыва бензовоза являлись местными туристами, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.

"Сотрудникам полиции осталось установить личность одного погибшего. Личности остальных погибших и пострадавших установлены, все они туристы, все жители Свердловской области, проживающие неподалеку от места происшествия", - сказал он.

По данным ГУ МВД России по Свердловской области, водитель бензовоза находился в нетрезвом состоянии. Региональная прокуратура проводит проверку по факту происшествия, проинформировали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее местные СМИ сообщили, что, по предварительным сведениям, эти люди являлись участниками международного горного марафона "Конжак-2019". Глава Северного управленческого округа региона Евгений Преин данную информацию опроверг. "Пострадавшие и погибшие никак не связаны с марафоном "Конжак". Место аварии находится далеко от старта и финиша марафона", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Соревнования проводятся ежегодно близ города Карпинска Свердловской области в первую субботу июля. Глава Карпинска Андрей Клопов также сообщил ТАСС, что погибшие и пострадавшие не имеют никакого отношения к марафону.

Бензовоз взорвался в результате ДТП на технологической дороге на севере Свердловской области (около 350 км от Екатеринбурга). В результате ЧП четыре человека погибли, еще 11, в том числе подросток, пострадали. По данным регионального главного управления МВД России, водитель бензовоза находился в нетрезвом состоянии, в момент аварии на цистерне находились несколько туристов.