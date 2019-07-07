В Красноярском крае возбуждено дело после ДТП с автобусом

ТАСС, 7 июля. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса в Нижнеингашском районе Красноярского края, где погибли два человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Красноярскому краю.

Авария произошла в субботу. Столкнулись автомобиль Mitsubishi Outlander с автобусом.

"Следственным отделом МО МВД России про Нижнеингашскому району возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля, в результате которого два человека погибли, один получил травмы", - говорится в сообщении.

Дело расследуется по ч. 5 ст. 264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Назначен ряд экспертиз.