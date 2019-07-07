Мотоциклист наехал на детскую коляску под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 7 июля. /ТАСС/. Полицейские разыскивают мотоциклиста, наехавшего на детскую коляску в городе Камышине Волгоградской области. Трехмесячный ребенок госпитализирован после ДТП, сообщил ТАСС в воскресенье представитель ГУ МВД по региону.

"В Камышине в субботу вечером, по предварительным данным, водитель мотоцикла красного цвета на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на детскую коляску, в которой находился 3,5-месячный мальчик, и скрылся с места происшествия", - уточнил в беседе с ТАСС представитель областного управления МВД.

В результате ДТП ребенок с травмами госпитализирован.

"Личность водителя устанавливается, ведется розыск скрывшегося с места ДТП мотоциклиста", - отметил представитель полиции.