{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мотоциклист наехал на детскую коляску под Волгоградом

В результате происшествия в больницу попал трехмесячный ребенок

ВОЛГОГРАД, 7 июля. /ТАСС/. Полицейские разыскивают мотоциклиста, наехавшего на детскую коляску в городе Камышине Волгоградской области. Трехмесячный ребенок госпитализирован после ДТП, сообщил ТАСС в воскресенье представитель ГУ МВД по региону.

"В Камышине в субботу вечером, по предварительным данным, водитель мотоцикла красного цвета на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на детскую коляску, в которой находился 3,5-месячный мальчик, и скрылся с места происшествия", - уточнил в беседе с ТАСС представитель областного управления МВД.

В результате ДТП ребенок с травмами госпитализирован.

"Личность водителя устанавливается, ведется розыск скрывшегося с места ДТП мотоциклиста", - отметил представитель полиции.

Теги
РоссияВолгоградская область
Злоумышленник украл компьютерные флешки со склада в Москве на сумму более 4 млн рублей
В полиции уточнили, что кража произошла 5 июля, но пропажу устройств обнаружили спустя два дня
Читать полностью