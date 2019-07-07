Злоумышленник украл компьютерные флешки со склада в Москве на сумму более 4 млн рублей

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Неизвестный похитил флешки для компьютеров со склада на Дорогобужской улице в Москве на сумму более 4 млн рублей. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил представитель пресс-службы управления столичной полиции.

"Преступление было совершено по адресу ул. Дорогобужская, д. 14, где расположен склад. Он принадлежит одной из компаний, которая занимается оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями. Злоумышленник проник на склад, взломал сейф и украл флеш-накопители, после чего скрылся. Материальный ущерб составил около 4 млн 219 тыс. 940 рублей", - рассказали в полиции.

Там добавили, что кража произошла 5 июля, однако пропажу флешек заметили лишь спустя два дня. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере ").