Двое пострадавших в ДТП с бензовозом на Урале находятся в тяжелом состоянии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Двое пострадавших в ДТП с бензовозом, который взорвался в воскресенье ночью на севере Свердловской области, госпитализированы в Екатеринбурге. Их состояние оценивается как тяжелое, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"Семеро доставлены в Краснотурьинскую городскую больницу, двое из них силами санитарной авиации госпитализированы в Детскую городскую клиническую больницу №9 и в Городскую травматологическую больницу №36 Екатеринбурга. Состояние проходящих лечение в Краснотурьинске средней тяжести, в Екатеринбурге - тяжелое", - говорится в сообщении.

По данным регионального Минздрава, в ДТП погибли трое.

Ранее сообщалось, что ночью в воскресенье в результате ДТП на технологической дороге на севере Свердловской области (около 350 км от Екатеринбурга) взорвался бензовоз. По данным властей городского округа Краснотурьинск, результате ЧП погибли четверо, по данным областного УМВД - трое, еще минимум семь пострадали, среди них подросток 2005 года рождения. По данным ГУ МВД России по Свердловской области, водитель бензовоза находился в нетрезвом состоянии.