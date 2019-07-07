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Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в Оренбургской области

Еще двое пострадали

ТАСС, 7 июля. Столкновение двух легковых автомобилей на трассе в Оренбургской области стало причиной гибели четырех человек, еще двое получили травмы. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе управления МВД по региону.

ДТП произошло в 01:30 по местному времени на 228-м километре трассы Оренбург - Самара. "Peugeot 407 выехал на встречную полосу и столкнулся с "ВАЗ-2107". В результате аварии погибли водитель и три пассажира ВАЗ. Водитель и пассажир Peugeot с травмами госпитализированы", - сказали в пресс-службе.

Причины происшествия устанавливаются.

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