Пострадавшие от взрыва в центре Ростова находятся в тяжелом состоянии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июля. /ТАСС/. Состояние двоих пострадавших в результате взрыва баллона с фреоном в центре Ростова-на-Дону оценивается как тяжелое. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК).

Инцидент произошел в субботу вечером. В результате взрыва на крыше здания ресторана быстрого питания KFC пострадали двое рабочих, которые ремонтировали кондиционер. В здании посетителей не было.

В пресс-службе СК журналистам сообщили, что по факту инцидента проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.