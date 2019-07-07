Следствие считает основной версию о суициде рязанского главного федерального инспектора

ТАСС, 7 июля. Уголовное дело было возбуждено после проведенной проверки по факту обнаружения в Рязани тела Главного федерального инспектора по области Сергея Яковлева. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных структурах Рязанской области. По его словам, в качестве главной рассматривается версия о самоубийстве чиновника.

"Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"). Версия самоубийства рассматривается как главная", - рассказал собеседник агентства. Он не уточнил, какая структура займется расследованием дела.

6 июля Главный федеральный инспектор по Рязанской области 55-летний Сергей Яковлев был обнаружен мертвым. Силовые и властные структуры не сообщили подробностей, однако предположили, что было возможно самоубийство.

Тело Яковлева было доставлено в морг судмедэкспертизы. "Тело Яковлева находится в морге судмедэкспертизы, доставлено в субботу, когда его будут забирать, неизвестно", - сообщила ТАСС представитель морга в Рязани.

Сергей Яковлев окончил Рязанское высшее военное командное училище связи, Рязанский государственный педагогический институт, Рязанский государственный университет. Работал заместителем руководителя аппарата Рязанского городского совета, помощником председателя правительства Рязанской области, заместителем главы администрации Рязани. С 2012 по 2017 год занимал должность федерального инспектора по Рязанской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе, затем был назначен главным федеральным инспектором по Рязанской области. Награжден медалью "За боевые заслуги".