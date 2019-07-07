Самолет Utair вылетел в Ростов-на-Дону после вынужденной посадки в Уфе

УФА, 7 июля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Сургут - Ростов-на-Дону и совершивший вынужденную посадку в Уфе из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, вылетел в пункт назначения в 10:39 мск, следует из сообщения на онлайн-табло аэропорта.

Ранее сообщалось, что самолет совершил вынужденную посадку в Уфе из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, он был доставлен в городскую клиническую больницу №22.

Самолет приземлился в Уфе в 08:13 мск, на борту находились 104 пассажира.