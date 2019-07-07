{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Автомобиль с двумя погибшими обнаружили в реке в Якутске

Личности погибших установлены

ТАСС, 7 июля. Машина с двумя погибшими была обнаружена в реке в Якутске, проводится проверка. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"Установлено, что 6 июля 2019 года в районе 203 микрорайона Якутска в акватории реки обнаружена машина с двумя погибшими. В настоящее время личности погибших установлены, назначены необходимые исследования", - говорится в сообщении.

Следствие начало процессуальную проверку по факту обнаружения машины с телами мужчины и женщины. По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение, уточняется в сообщении.

Теги
РоссияЯкутия
Следствие считает основной версию о суициде рязанского главного федерального инспектора
После проведения проверки возбудили уголовное дело
Читать полностью