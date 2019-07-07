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В Одессе взяли в заложницы сотрудницу финансового учреждения

Полиция проводит операцию по освобождению женщины
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© Архип Верещагин/ТАСС, архив

КИЕВ, 7 июля. /ТАСС/. Неизвестный злоумышленник в воскресенье взял в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений Одессы. Об этом сообщила пресс-служба областного управления полиции.

"В одном из финансовых учреждений в Суворовском районе города неизвестный взял в заложники сотрудницу. Проводятся переговоры с правонарушителем. Предпринимаются исчерпывающие меры для освобождения заложницы и задержания злоумышленника", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, сотрудники правоохранительных органов проводят спецоперацию "Гром".

Другие подробности, связанные с инцидентом, в полиции пока не сообщают.

По информации одесского издания "Думская", заложницей стала сотрудница одного из ломбардов на улице Черноморского Казначейства.

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