Двое ростовчан пытались украсть мороженое на 130 тыс. рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июля. /ТАСС/. Двое мужчин в Ростове-на-Дону, где на выходных установилась 30-градусная жара, пытались украсть со склада мороженое на сумму более 130 тыс. рублей. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по Ростовской области.

"Поступило сообщение от руководителя фирмы, занимающейся реализацией замороженной продукции. Мужчина пояснил, что двое неизвестных забрались к нему ночью на склад и попытались похитить мороженое на общую сумму около 130 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным МВД, двоих похитителей мороженого спугнул сторож, мужчины бросили сумки и убежали. Позже их личности были установлены по камерам видеонаблюдения, похитителями оказались два жителя Ростовской области, возбуждено уголовное дело.