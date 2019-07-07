Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

ТАСС, 7 июля. Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу. Сейчас ребенок находится на обследовании в больнице. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по региону Марина Кокуева.

"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.

Она пояснила, что 5 июля представители отдела по работе с несовершеннолетними пришли к многодетной семье в селе Юрьевском, где во дворе обнаружили привязанным к столбу ребенка. После этого они вызвали полицию.

"Многодетная семья положительная, она переехала около года назад в село Юрьевское, условия для детей очень хорошие. У них один свой ребенок, один усыновленный и шестеро - под опекой мальчик сейчас находится в медучреждении на обследовании, остальные дети помещены в реабилитационный центр", - добавила Кокуева.

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин, семья опекунов мальчика приехала в регион временно. "Мы возбудили у себя [в аппарате уполномоченного по правам ребенка] производство по выявленному факту, по его итогам будет вынесено заключение, его отправим в государственные органы. Семья прибыла из Московской области", - сказал Крупин.