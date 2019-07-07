Суд арестовал капитана катера, перевернувшегося в Черном море

КРАСНОДАР, 7 июля. /ТАСС/. Туапсинский районный суд в Краснодарском крае арестовал капитана прогулочного катера, который перевернулся в Черном море около поселка Джубга, в результате чего погибли два человека. Об этом в воскресенье сообщил журналистам Туапсинский транспортный прокурор Максим Степаненко.

"Сегодня Туапсинской транспортной прокуратурой поддержано ходатайство Южного следственного управления на транспорте СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении капитана прогулочного судна. Данное ходатайство удовлетворено судом, подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 30 суток", - сказал Степаненко.

Прогулочное судно опрокинулось около Джубги в Краснодарском крае в пятницу вечером. Оно было перегружено почти в пять раз: по данным следователей, на его борту было не менее 55 пассажиров при вместимости 12 человек. Судоводитель не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не имел лицензии на перевозку пассажиров морским транспортом.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, Южная транспортная прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях по факту осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и без лицензии. Также проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности мореплавания базой для стоянки маломерных судов, службой капитана порта, российским морским регистром судоходства, государственной инспекцией по маломерным судам.