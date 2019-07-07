Около 40 человек пострадали в результате аварии туристического автобуса в Германии

БЕРЛИН, 7 июля. /ТАСС/. Около 40 человек получили травмы в результате аварии туристического автобуса в ночь на воскресенье на западе Германии. Об этом говорится в сообщении полиции Билефельда.

Инцидент произошел в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия на автобане 44, недалеко от города Лихтенау. Не менее 10 человек получили тяжелые травмы.

По предварительным данным, 52-летний водитель потерял контроль над транспортным средством и съехал с дороги в кювет. Автобус перевернулся. Автобан был примерно на четыре часа закрыт для движения в обоих направлениях. По предварительным данным, речь идет о туристическом автобусе из города Хамельн, в котором путешествовали граждане ФРГ.