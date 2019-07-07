Военные очистили от мусора 13 га в Тулуне после паводка

ТУЛУН /Иркутская область/, 7 июля. /ТАСС/. Группировка военнослужащих почистила от завалов 13 га в городе Тулуне Иркутской области, который наиболее пострадал от паводка. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО) в воскресенье.

"На данный момент очищены 13,2 га в Тулуне. Вывезено самосвалами 3,5 тыс. куб. м мусора", - говорится в сообщении.

Всего в зону бедствия в Иркутской области направили около 1 тыс. военнослужащих, из них более 600 из ЦВО, около 300 единиц военной и специальной техники, один самолет Ан-12 и три вертолета Ми-8. Военные участвуют в расчистке затронутых паводком районов, задействованы в мониторинге биологической обстановки, оказывают медицинскую помощь и эвакуируют пострадавших. Для ведения воздушной разведки задействованы два расчета беспилотников. Штаб по управлению группировкой развернут в городе Тулуне.

По данным МЧС на утро воскресенья, Тулун остается единственным подтопленным населенным пунктов в Иркутской области. Всего с начала паводка, по уточненным данным, в регионе было подтоплено почти 10,4 тыс. жилых домов с населением 34 тыс. 674 человека в 107 населенных пунктах. От наводнения пострадали 49 социальных объектов. Паводок начался в Иркутской области в конце июня из-за сильных дождей. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. В результате наводнения погибли 22 человека, 11 числятся без вести пропавшими, ведется их поиск.