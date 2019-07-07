СК проверит действия участкового врача после госпитализации в Ингушетии девочки

МАГАС, 7 июля. /ТАСС/. Следственные органы Ингушетии проверят работу участкового врача после госпитализации с тяжелыми травмами семилетней девочки. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС представитель следственного управления СК РФ по республике.

"В данном направлении работа уже начата в рамках возбужденного уголовного дела. Будут проверяться [действия] должностных лиц органов опеки и попечительства, также участкового врача, - сказал собеседник. - Дети у участковых врачей должны быть на учете это все будет проверяться".

4 июля семилетнюю девочку в тяжелом состоянии доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии, где ей провели операцию. Было принято решение о переводе ребенка в столичную клинику. 5 июля девочку доставили в Москву в сопровождении реаниматологов, врачей медицины катастроф и представителей Ингушетии. При обследовании в клинике у нее также выявили старые переломы ребер и травму позвоночника.

Подозреваемая в нанесении травм ребенку - 35-летняя жительница города Сунжа, которая приходится девочке родной тетей со стороны отца, - была задержана также 4 июля. В отношении нее возбуждено уголовное дело, женщина арестована.

"Пока она вину свою отрицает, причастность к нанесению телесных повреждений девочке тоже отрицает. [Наличие травм] никак не объясняет, говорит, что не била ребенка", - отметили в следственном управлении СК.

В рамках расследования уголовного дела были допрошены родители девочки и другие близкие родственники. Устанавливаются причины, по которым ребенок был отдан тете, условия ее проживания. "Когда девочка поправится, будем назначать судебно-медицинские экспертизы", - добавил собеседник.