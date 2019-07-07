Жительнице Петербурга продали пирожок с опарышами

ТАСС, 7 июля. Роспотребнадзор выявил множественные нарушения санитарно-эпидемического законодательства в магазине в Санкт-Петербурге, в котором местной жительнице продали пирожок с опарышами. Об этом говорится в релизе регионального управления ведомства, опубликованном в воскресенье на его официальном сайте.

Как отметили в ведомстве, о приобретенном 6 июля пирожке с опарышами сообщила местная жительница, которая купила выпечку в магазине на улице Руставели. "Данный факт стал достоянием общественности благодаря активным действиям петербурженки, которая сообщила о нем не только руководству магазина, но и в полицию, в Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и привлекла СМИ", - отметили в Роспотребнадзоре.

Ведомство начало санитарно-эпидемиологическое расследование. Среди выявленных нарушений - отсутствие контроля за температурным режимом хранения выпечки и сроками ее реализации. В ходе расследования также выявили, что в магазине не проводилась генеральная уборка и дезинсекция.

Как сообщается в релизе, для проведения лабораторных исследований специалисты отобрали пробы готовых выпечных изделий. Ведомство продолжает расследование инцидента.