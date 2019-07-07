В Таджикистане 13 заключенных умерли в результате отравления при этапировании

ДУШАНБЕ, 8 июля. /ТАСС/. 13 заключенных умерли в воскресенье в Таджикистане в результате отравления при этапировании из северного региона страны в колонии, расположенные в Душанбе и на юге страны. Об этом заявило Главное управление исполнения уголовных наказаний (ГУИУН) Министерства юстиции Таджикистана.

"В результате проведенных реанимационных работ медицинским работникам удалось спасти жизнь только трех отравившихся заключенных. К сожалению, несмотря на принятые неотложные медицинские меры, жизнь 13 заключенных спасти не удалось", - говорится в сообщении.

ГУИУН сообщил, что отравление заключенных произошло при этапировании на трех автомашинах 128 заключенных (120 мужчин и восьми женщин) из исправительных учреждений в городах Истаравшан и Худжанд на севере страны для продолжения отбытия наказания в колонии городов Душанбе, Нурек и Яван. "Колонна в сопровождении охраны выехала в 12:45 местного времени (10:45 мск) из Худжанда и в 18:20 местного времени (16:20 мск) прибыла в Душанбе.

Согласно утвержденным нормам, при следовании колонна останавливалась шесть раз", - говорится в сообщении. 115 заключенных без каких-либо жалоб были размещены по прибытию в Душанбе в исправительном учреждении.

Отмечается, что на второй части пути в районе селения Майхура Варзобского района (при подъезде к Душанбе) один из заключенных разделил между 16 заключенными, находившиеся вместе с ним в машине для этапирования, три единицы хлебобулочных изделий, которые были при нем с разрешения конвойных. "Через полчаса после употребления все 16 заключенных, употребивших данный хлеб, почувствовали себя плохо, по прибытию в Душанбе в 18:20 их состояние ухудшилось, они уже были в бессознательном состоянии. В 18:25 на место прибыли специальные бригады скорой помощи для оказания медицинской помощи", - подчеркивается в сообщении.