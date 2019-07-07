В Таджикистане по факту смерти отравившихся хлебом заключенных возбудили уголовное дело

ДУШАНБЕ, 8 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело по факту массового отравления заключенных в воскресенье вечером, в результате которого умерли 13 человек. Об этом заявило Главное управление исполнения уголовных наказаний (ГУИУН) Министерства юстиции Таджикистана.

"По факту отравления, повлекшего смерть 13 заключенных, Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело, образована специальная следственная группа, назначена судебно-медицинская экспертиза, расследование уголовного дела находится под личным контролем Генерального прокурора республики", - говорится в сообщении.

В воскресенье ГУИУН в соответствии с утвержденным планом на трех специализированных автомашинах в сопровождении охраны этапировало 128 заключенных (120 мужчин и восемь женщин) из трех исправительных учреждений на севере Таджикистана в три учреждения пенитенциарной системы республики, расположенных в городах Душанбе, Нурек и Яван.

При подъезде к столице страны один из заключенных разделил между 16 заключенными хлеб, после употребления которого они почувствовали себя плохо и по прибытию в Душанбе уже находились в бессознательном состоянии. Медработникам удалось спасти только трех заключенных, остальные 13 умерли.

115 заключенных без каких-либо жалоб были размещены по прибытии в исправительном учреждении.

ГУИУН также опубликовало список скончавшихся в результате отравления заключенных. Самому молодому из них в августе исполнилось бы 20 лет, самому старшему в декабре прошлого года исполнилось 42 года.