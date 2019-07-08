На Камчатке установили группу подозреваемых в добыче редких кречетов для продажи в ОАЭ

ТАСС, 8 июля. Полицейские в Камчатском крае установили группу подозреваемых из трех человек, которые занимались незаконной добычей и продажей краснокнижных кречетов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), в отношении них возбуждено уголовное дело, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю.

В ноябре прошлого года полицейские совместно с ФСБ обнаружили двух нелегально добытых соколов-кречетов в одном из частных домов в Петропавловске-Камчатском. Домовладелец отказался давать какие-либо объяснения. Птицы были выпущены в естественную среду обитания.

"Организатором незаконного бизнеса стал 41-летний приезжий из Северной Осетии. В добыче, транспортировке и передержке птиц ему помогал 47-летний земляк и 29-летний житель Камчатского края. С помощью запрещенных орудий лова подозреваемые добыли осенью прошлого года двух соколов-кречетов, которых, по имеющейся оперативной информации, планировали через Владивосток переправить Объединенные Арабские Эмираты", - говорится в распространенном сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет со штрафом в размере нескольких миллионов рублей.

Кречет - самый крупный из соколов - занесен в Красную книгу Камчатки, России и Красный список Международного союза охраны природы (МСОП). Популяция кречета стремительно сокращается, главным образом из-за браконьерского отлова с целью дальнейшей продажи для соколиной охоты. Цены на таких птиц на черном рынке могут достигать нескольких десятков тысяч долларов США.