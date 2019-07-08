Семь человек пострадали в ДТП в Ростовской области

ТАСС, 8 июля. Пятеро несовершеннолетних, один 18-летний подросток и взрослый мужчина пострадали в результате столкновения Chevrolet Lanos с опорой линии электропередачи (ЛЭП) на трассе Азов - Ейск, сообщает в понедельник в рассылке пресс-служба УМВД Ростовской области.

"7 июля в 23:00 на 16-м километре трассы Азов - Ейск произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Lanos, не справился с управлением и допустил наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП в больницу доставлены семь человек: 29-летний водитель, 18-летний подросток и пятеро несовершеннолетних: три мальчика (15, 16, 16 лет) и две девочки (13 и 14 лет)", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии уточняются. По предварительным данным, все пострадавшие получили легкие или незначительные травмы.