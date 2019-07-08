Суд арестовал на два месяца главу управления дорог хабаровской администрации

ХАБАРОВСК, 8 июля. /ТАСС/. Центральный районный суд Хабаровска заключил под стражу начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Олега Гроо. Чиновник подозревается в получении взятки в размере 4 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в силовых структурах региона.

"Суд избрал в отношении Олега Гроо меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сказал источник.

Как сообщалось ранее, по версии следствия, чиновник получил взятку в размере 4 млн рублей. По месту его жительства был проведен обыск. Устанавливаются все обстоятельства преступления, расследование продолжается.